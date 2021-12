Carnevale Venezia | Brugnaro conferma | “Si farà a febbraio”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ”Ildisi. Lo abbiamoto, vediamo con quali restrizioni, ma si. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importati per la città. Lo ha detto Luigi, fondatore di ‘Coraggio Italia’, intervistato dall’Adnkronos. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Carnevale Venezia

Ore 10.14 - Brugnaro:"confermato, a febbraio" "Ildia febbraio si farà. Lo abbiamo confermato, vediamo con quali restrizioni, ma si farà. Così come si faranno il ...Leggi anche, Brugnaro conferma: "Si farà a febbraio" " Draghi è una pedina fondamentale per la stabilità finanziaria del Paese , questo è un dato di fatto. Per gli italiani serve ...”Il Carnevale di Venezia a febbraio si farà. Lo abbiamo confermato, vediamo con quali restrizioni, ma si farà. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importati per la città.Quaderni, maschere, braccialetti, poster, incisioni e cartoline perfino da Itaca. E una serie di mostre da non perdere ...