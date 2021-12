Capodanno di Canale 5 a rischio? Al Bano positivo al Covid, Pio e Amedeo in quarantena (Di giovedì 30 dicembre 2021) A rischio il Capodanno in Musica di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Queste le ultime notizie dopo le notizie partite ieri con la positività al Covid di Al Bano Carrisi. Adesso, come scrive Fanpahe.it citando “fonti vicine”, anche Pio e Amedeo sarebbero in bilico sebbene la loro disdetta non sarebbe ancora del tutto ufficiale.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ailin Musica di5 condotto da Federica Panicucci. Queste le ultime notizie dopo le notizie partite ieri con la positività aldi AlCarrisi. Adesso, come scrive Fanpahe.it citando “fonti vicine”, anche Pio esarebbero in bilico sebbene la loro disdetta non sarebbe ancora del tutto ufficiale.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - MediasetTgcom24 : Al Bano: 'Ho il Covid, sto bene ma salto il Capodanno di Canale 5' #AlBano - IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - BSuono : RT @marcelloCirillo: Una bellissima canzone di Gino Paoli a #casamarcellonight “Ieri ho incontrato mia madre” dirige l’orchestra #demomors… - Sonoiolamiari : Capodanno andato a puttane perché la metà delle persone con cui dovevo passarlo sono in quarantena. Adesso devo decidere tra rai e canale 5 -