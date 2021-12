Capodanno a base di tamponi: resse in farmacia, code e addirittura aggressioni. La testimonianza del medico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Feste Natalizie a base di lasagne, lenticchie e cotechino? No, a base di tampone, panettone (l’unica cose che si può arrivare a mangiare dopo ore e ore di fila) e, se si è negativi, spumante per festeggiare l’esito favorevole. La corsa al tampone per poter stare con parenti e amici in questi giorni di festa ha raggiunto picchi incredibili. Asl, presidi ospedalieri e farmacie sono presi d’assalto, ma è in quest’ultime che si assiste alle scene più assurde, come ci racconta il Dott. Domenico Cuccaro. titolare della farmacia Colle Romito, a Lido dei Pini, Ardea. Leggi anche: Pomezia, è psicosi da tampone: test per il Covid fai-da-te introvabili, lunghe code per i rapidi “Dal 20 dicembre è scoppiata la ressa per eseguire un tampone rapido in farmacia – racconta il medico – La gente è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Feste Natalizie adi lasagne, lenticchie e cotechino? No, adi tampone, panettone (l’unica cose che si può arrivare a mangiare dopo ore e ore di fila) e, se si è negativi, spumante per festeggiare l’esito favorevole. La corsa al tampone per poter stare con parenti e amici in questi giorni di festa ha raggiunto picchi incredibili. Asl, presidi ospedalieri e farmacie sono presi d’assalto, ma è in quest’ultime che si assiste alle scene più assurde, come ci racconta il Dott. Domenico Cuccaro. titolare dellaColle Romito, a Lido dei Pini, Ardea. Leggi anche: Pomezia, è psicosi da tampone: test per il Covid fai-da-te introvabili, lungheper i rapidi “Dal 20 dicembre è scoppiata la ressa per eseguire un tampone rapido in– racconta il– La gente è ...

Advertising

CorriereCitta : Capodanno a base di tamponi: resse in farmacia, code e addirittura aggressioni. La testimonianza del medico - pietraDINciampo : @PaxxyMat @gielisTs @frank9you @DiegoFusaro Perché non ti prepari per capodanno un cocktail ?? a base di isotopi rad… - Crusegirl : RT @TastyEasy1: 5 Ricette Speciali per un Capodanno a Base di Pesce - 5 Special Recipes for a Fish based New Year's Per un cenone di Capod… - TastyEasy1 : 5 Ricette Speciali per un Capodanno a Base di Pesce - 5 Special Recipes for a Fish based New Year's Per un cenone… - ComunediLivorno : Capodanno, a #Livorno botti vietati nei luoghi sensibili della città in base a quanto stabilito dal Regolamento di… -