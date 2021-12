Calcio | Verona Magnani positivo al Covid | no contatti con gruppo squadra

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il giocatore, sintomatico e in isolamento fuori dal Veneto, non hadiretti con i compagni da 7 giorni- Ilha reso noto che "Giangiacomoè risultatoal- ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - napolimagazine : VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - apetrazzuolo : VERONA - Magnani positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Verona

VeronaSera

Il giocatore, sintomatico e in isolamento fuori dal Veneto, non ha contatti diretti con i compagni da 7 giorni- Ilha reso noto che "Giangiacomo Magnani è risultato positivo al Covid - 19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione ...Il comunicato recita: '- HellasFC comunica che oggi, giovedì 30 dicembre, Giangiacomo Magnani è risultato positivo al COVID - 19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, ...Anche il Verona fa i conti con la pandemia. Dopo i comunicati di oggi di Napoli, Atalanta e Spezia, gli scaligeri hanno ufficializzato la positività al Coronavirus di Giangiacomo Magnani, sintomatico ...Anche il Verona ha dei positivi al Covid in questo finale di 2021: Giangiacomo Magnani è in isolamento domiciliare e sintomatico.