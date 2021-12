Bormio, Paris stecca nel primo superG Lienz: slalom a Vlhova (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo lo strepitoso trionfo di Dominik Paris martedì in discesa non c'è invece stata gloria per l'Italia ieri nel primo dei due superG di Bormio. Il miglior azzurro è stato infatti il piemontese Mattia ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo lo strepitoso trionfo di Dominikmartedì in discesa non c'è invece stata gloria per l'Italia ieri neldei duedi. Il miglior azzurro è stato infatti il piemontese Mattia ...

ItaliaTeam_it : DOMME SEI UN MITO! ?? Discesa capolavoro, è ancora Dominik Paris a vincere a Bormio! #ItaliaTeam | @Fisiofficial - Eurosport_IT : CHI SE NON LUI? ?????? A Bormio Domink Paris non si batte! Settima vittoria sulla Stelvio, la sesta in discesa libera… - Eurosport_IT : IL RE É TORNATO! ?? Dominik Paris è semplicemente mostruoso: l'azzurro conquista la discesa libera di Bormio, setti… - princigallomich : Paris domina la discesa di Bormio, è il re della Stelvio - infoitsport : Super-G Bormio risultati e classifica: trionfa un super Kilde. Paris attardato -