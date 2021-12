Viaggi a sei zampe, i consigli per una vacanza sicura con animali al seguito (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Portarlo con sé o lasciarlo a casa? Viaggiare con gli animali pone sempre un certo dubbio nei proprietari che, soprattutto in caso di vacanze con lunghi trasferimenti in aereo, treno o macchina, preferiscono ricorrere a soluzioni alternative, come pensioni o ricoveri temporanei dedicati. L’idea di fare una vacanza con cani e gatti, infatti, può sollevare vari dubbi sulla logistica e l’organizzazione, come la necessità di acquistare attrezzature adatte, l’acquisto di un biglietto in più per il trasporto o assicurarsi una copertura assicurativa dedicata che serve a tutelarsi in caso di problemi di salute dell’animale. In questo caso i vari tour operator si sono organizzati per offrire delle polizze integrative che, con costi piuttosto ridotti (nell’ordine di alcune decine di euro), permettono di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Portarlo con sé o lasciarlo a casa?are con glipone sempre un certo dubbio nei proprietari che, soprattutto in caso di vacanze con lunghi trasferimenti in aereo, treno o macchina, preferiscono ricorrere a soluzioni alternative, come pensioni o ricoveri temporanei dedicati. L’idea di fare unacon cani e gatti, infatti, può sollevare vari dubbi sulla logistica e l’organizzazione, come la necessità di acquistare attrezzature adatte, l’acquisto di un biglietto in più per il trasporto o asrsi una copertura astiva dedicata che serve a tutelarsi in caso di problemi di salute dell’animale. In questo caso i vari tour operator si sono organizzati per offrire delle polizze integrative che, con costi piuttosto ridotti (nell’ordine di alcune decine di euro), permettono di ...

Advertising

Mau67 : @matteorenzi Renzyno ma tu quanti tempi di quarantena hai osservato dopo essere tornato dalle decine di viaggi all'… - NonSiSaMai2 : @luigidimaio Leggi cosa pensiamo di te dopo l'ennesima minchiata che posti su TW? Ci arrivi a capire che sei un mir… - arthurhogws : sean sei la mia vita e ti amo proprio tutto ma portami dentro la tua valigia nei tuoi viaggi - soteros1 : RT @MMaXXprIIme: Se viaggi su di un mezzo pubblico e non hai il biglietto 100 euro di multa. Se non hai il #GreenpassObbligatorio altri mil… - il__Maestro : @TardinoAnnalisa @realDonadelLuca Quindi ci stai dicendo che sei pro alla norma per i viaggi ma sei contro i decret… -