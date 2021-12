Slittino | Campionati Italiani | trionfano Dominik Fischnaller e Andrea Votter

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aidisu pista artificiale, sulla pista austriaca di Igls, si è aggiudicato il titolo nel singolo realizzando il crono di 1’41”059. Sconfitti, dunque, Kevin(+ 0.057) e Leon Felderer (+0.355). Nel singolo femminile, invece, ha trionfatoVötter in 1’20”745, precedendo Verena Hofer (+0.127) e Sandra Robatscher (+0.199). Nel doppio maschile vittoria di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner con il tempo di 1’20?075, davanti a Ludwig Rieder e Patrick Rastner a 0.060, mentre non hanno terminato la prova Ivan Nagler e Fabian Malleier. SportFace.

