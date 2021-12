Se non si interviene si rischia di paralizzare l’Italia, sostiene Luca Zaia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I numeri non lasciano tranquillo il presidente del Veneto Luca Zaia, anche perché «sono destinati a crescere ancora», spiega in una intervista al Corriere della Sera. «Ma dobbiamo guardare l’ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto a un anno fa. Lo scenario è cambiato». Il rischio, adesso è che tra «ospedalizzati, contagiati e contatti stretti rischiamo di mandare in quarantena mezza Italia». Se negli Stati Uniti si è deciso di «limitare la quarantena a cinque giorni a tutti», forse anche in Italia si dovrebbe cambiare qualcosa. Nel suo intervento, il presidente ricorda che, viste le dimensioni del fenomeno, il tampone potrebbe essere utilizzato solo per i sintomatici, dal momento che solo «in Veneto siamo arrivati a 160mila al giorno. Siamo vicini al punto di non ritorno». Il volume del tracciamento impone riflessioni: ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I numeri non lasciano tranquillo il presidente del Veneto, anche perché «sono destinati a crescere ancora», spiega in una intervista al Corriere della Sera. «Ma dobbiamo guardare l’ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto a un anno fa. Lo scenario è cambiato». Il rischio, adesso è che tra «ospedalizzati, contagiati e contatti strettimo di mandare in quarantena mezza Italia». Se negli Stati Uniti si è deciso di «limitare la quarantena a cinque giorni a tutti», forse anche in Italia si dovrebbe cambiare qualcosa. Nel suo intervento, il presidente ricorda che, viste le dimensioni del fenomeno, il tampone potrebbe essere utilizzato solo per i sintomatici, dal momento che solo «in Veneto siamo arrivati a 160mila al giorno. Siamo vicini al punto di non ritorno». Il volume del tracciamento impone riflessioni: ...

Advertising

Patrizi22162899 : RT @Martinaf313011: Comunque finché non interviene Alfonso in puntata, prendendoli per lerci in diretta nazionale, questi continueranno a s… - TPiatta : RT @TPiatta: Europarlamentare Robert Roos interviene contro l'obbligo vaccinale: 'Se eliminiamo la libertà di scelta, eliminiamo la democr… - Martinaf313011 : Comunque finché non interviene Alfonso in puntata, prendendoli per lerci in diretta nazionale, questi continueranno… - Gilda21953339 : RT @TPiatta: Europarlamentare Robert Roos interviene contro l'obbligo vaccinale: 'Se eliminiamo la libertà di scelta, eliminiamo la democr… - JHajji85 : RT @GabrieleIuvina1: La Corte Costituzionale federale ???? interviene sul #triage. Il disabile deve essere preferito in pandemia in caso di s… -

Ultime Notizie dalla rete : non interviene Ritorno in classe, è polemica. I presidi: "Il 7 è una follia" Ma la politica tira dritto Già: saranno le famiglie stesse a tenersi i figli a casa un giorno in più, qualora i presidi non ... interviene il comune: la Tundo è fuori. Da gennaio 2022 la gara per assegnare il servizio

COVID, DA 'SALVARE IL NATALE' A BOOM TAMPONI: CAOS IN ABRUZZO, FARMACIE L'AQUILA AUMENTANO TURNI Ma la situazione si complica ogni ora di più e ad aggravare l'aumento delle richieste, interviene anche il caos generato dai canali aperti a prenotati e non, con utenti esasperati in fila senza orari ...

Se non si interviene si rischia di paralizzare l’Italia, sostiene Luca Zaia Linkiesta.it Già: saranno le famiglie stesse a tenersi i figli a casa un giorno in più, qualora i presidi...il comune: la Tundo è fuori. Da gennaio 2022 la gara per assegnare il servizioMa la situazione si complica ogni ora di più e ad aggravare l'aumento delle richieste,anche il caos generato dai canali aperti a prenotati e, con utenti esasperati in fila senza orari ...