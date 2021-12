Romelu Lukaku, frizione con Tuchel: il calciomercato torna d’attualità? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stato uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo. Voluto dalla società, dall’allenatore ed agognato a gran voce da tutti i tifosi dei Blues. Dal canto suo, Romelu Lukaku ha fatto di tutto per tornare al Chelsea. Ora, però, qualche piccola incrinatura nel rapporto idilliaco tra i due universi sembra essersi palesato. Un infortunio e la positività al Covid-19 hanno condizionato, largamente, la prima parte di stagione di Big Rom ed il belga era presto scivolato nelle gerarchie di Thomas Tuchel. Lo sfogo dell’ex Inter, decisivo dalla panchina nella gara contro l’Aston Villa, potrebbe aprire spiragli di calciomercato clamorosi. Le parole di Romelu Lukaku preoccupano i tifosi dei Blues Ecco cosa aveva detto il panzer belga: “Io e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stato uno dei colpi più importanti delestivo. Voluto dalla società, dall’allenatore ed agognato a gran voce da tutti i tifosi dei Blues. Dal canto suo,ha fatto di tutto perre al Chelsea. Ora, però, qualche piccola incrinatura nel rapporto idilliaco tra i due universi sembra essersi palesato. Un infortunio e la positività al Covid-19 hanno condizionato, largamente, la prima parte di stagione di Big Rom ed il belga era presto scivolato nelle gerarchie di Thomas. Lo sfogo dell’ex Inter, decisivo dalla panchina nella gara contro l’Aston Villa, potrebbe aprire spiragli diclamorosi. Le parole dipreoccupano i tifosi dei Blues Ecco cosa aveva detto il panzer belga: “Io e ...

