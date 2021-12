Rimuovono la statua del generale e trovano nascosta una capsula del tempo | ecco cosa contiene – Video

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Proiettili della Guerra di Secessione, ma anche monete, libri e documenti. Ladel– il contenitore preparato appositamente per conservare oggetti e informazioni destinate a un’epoca futura – trovata sotto ladelconfederato Richard Lee rimossa a Richmond ha svelato cimeli di oltre 130 anni fa. La scatola è stata trovata immersa nell’acqua ma gli storici che l’hanno aperta hanno constatato che il suo contenuto era in buone condizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Proiettili della Guerra di Secessione, ma anche monete, libri e documenti. La capsula del tempo trovata sotto la statua del generale ...