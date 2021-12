Quirinale | Malpezzi | ‘più che nome serve metodo | figura condivisa non di parte’

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Per la Presidenza della Repubblica prima di unun. Mai come adesso il Paese ha bisogno di unache rappresenti tutti gli italiani con un profilo autorevole, europeista, garante della Costituzione. Non può essere espressione di una parte. I partiti facciano il loro lavoro e si siedano al tavolo per individuare lamigliore per garantire il Paese in questa fase difficile.responsabilità”. Lo ha detto Simona, Presidente dei senatori del Pd, a L’Aria che Tira, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

