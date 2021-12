Paura nella notte, crolla una palazzina. Illesi gli abitanti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pieve a Nievole (Pistoia), 29 dicembre 2021 - Paura questa mattina prima dell'alba a Pieve a Nievole , nella frazione di Ponticelli, per il crollo di una palazzina. L'allarme è scattato intorno alle ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pieve a Nievole (Pistoia), 29 dicembre 2021 -questa mattina prima dell'alba a Pieve a Nievole ,frazione di Ponticelli, per il crollo di una. L'allarme è scattato intorno alle ...

