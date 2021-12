Newcastle, per gennaio si punta Gabigol: ma l’attaccante non vuole lasciare il Flamengo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Newcastle non sta attraversando un buon momento in Premier League, poiché si trova al penultimo posto con soli 11 punti. La nuova proprietà dei Magpies, però, è molo ambiziosa ed è pronta a lanciarsi sul calciomercato per rinforzare la squadra. Uno dei nomi più caldi è quello di Gabriel Barbosa, alias Gabigol, che al momento non sembra aver intenzione di lasciare il Flamengo. L’ex attaccante dell’Inter vuole restare in rossonero, dove ha superato ogni record di reti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilnon sta attraversando un buon momento in Premier League, poiché si trova al penultimo posto con soli 11 punti. La nuova proprietà dei Magpies, però, è molo ambiziosa ed è pronta a lanciarsi sul calciomercato per rinforzare la squadra. Uno dei nomi più caldi è quello di Gabriel Barbosa, alias, che al momento non sembra aver intenzione diil. L’ex attaccante dell’Interrestare in rossonero, dove ha superato ogni record di reti. SportFace.

