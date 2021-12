Mobilità | Wolftank Group e Q8 Italia insieme per infrastrutture Ue sostenibili

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), azienda attiva nei servizi di protezione ambientale e fornitore di servizi di ingegneria per le stazioni di servizio, ha siglato oggi un accordo per l’acquisizione del 50% delle quote di MaresSrl, consociata di Kuwait Petroleum. Mares sarà gestita come una joint venture tra il Gruppoe Kuwait Petroleum(Q8) e potrà sviluppare impianti di rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) e idrogeno al fine di espandere l’infrastruttura europea a supporto della decarbonizzazione dei trasporti. L’operazione odierna fa seguito alla firma di un accordo di cooperazione tra i due gruppi dell’ottobre scorso e ad un aumento di capitale del Grupponel novembre 2021. Il prezzo di acquisto è coperto da accordo di riservatezza. ...