“Matrix Resurrections” dal primo gennaio tornano Trinity e Neo

Arriva nei cinema italiani il primo gennaio "Matrix Resurrections", il quarto capitolo della saga, diretto da Lana Wachowski, che riunisce le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli che hanno reso famosi Neo e Trinity. Nel film si ritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro di essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un'illusione, è tuttora l'nica via d'uscita, o d'entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai.

