LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: terzo successo di fila per Kilde, Casse in top10. La classifica di Coppa del Mondo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 13.30 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 13.29 In classifica di super-G comanda proprio Aleksander Aamodt Kilde con 300 punti davanti a Matthias Mayer (230) e Marco Odermatt (219), il quale invece domina quella generale con 745 punti contro i 469 di Kilde. terzo Mayer a 447. 13.28 Kilde ottiene la terza vittoria consecutiva in SuperGigante, la sesta in carriera in questa specialità, nonché la decima in generale. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI13.30 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 13.29 Indi super-G comanda proprio Aleksander Aamodtcon 300 punti davanti a Matthias Mayer (230) e Marco Odermatt (219), il quale invece domina quella generale con 745 punti contro i 469 diMayer a 447. 13.28ottiene la terza vittoria consecutiva inigante, la sesta in carriera in questa specialità, nonché la decima in generale. ...

