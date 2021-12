LIVE – Sci alpino, super-G maschile Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La DIRETTA testuale del super-G maschile di Bormio 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo lo splendido trionfo di Dominik Paris, che ha dominato la Stelvio davanti a Marco Odermatt nella discesa libera di ieri, si torna in pista per la seconda gara di questa ultima tappa italiana. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV IL PROGRAMMA DELLA TAPPA LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Latestuale del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Dopo lo splendido trionfo di Dominik Paris, che ha dominato la Stelvio davanti a Marco Odermatt nella discesa libera di ieri, si torna in pista per la seconda gara di questa ultima tappa italiana. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV IL PROGRAMMA DELLA TAPPA LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LASportFace.

