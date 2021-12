Legge di Bilancio, votata la fiducia alla Camera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A questo punto manca soltanto la pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022. => Scarica il testo della Legge di Bilancio I capitoli ... Leggi su pmi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A questo punto manca soltanto la pubblicazione delladiin Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022. => Scarica il testo delladiI capitoli ...

Advertising

borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - borghi_claudio : Il mio intervento in aula sulla legge di bilancio. - elio_vito : Sono anni che i governi (tutti, destra, sinistra, tecnici) utilizzano lo spauracchio dell'esercizio provvisorio per… - Normalman55 : RT @JSfromWichita: #Draghistan E di nascosto anche questa porcata è fatta. Una norma inserita in legge di bilancio rimuove il tetto ai supe… - Italia_Notizie : Legge di Bilancio, la Camera dà l’ok alla fiducia con 414 voti favorevoli: il momento dell’annuncio in Aula – Video -