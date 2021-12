Il ghiaccio sulla strada provoca un incidente, arrivano i vigili del fuoco: mandate altri soccorsi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cominciamo col dire che nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite gravi. Il conducente di un'automobile, finito con lo schiantarsi su un albero a causa della strada coperta dal ghiaccio, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cominciamo col dire che nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite gravi. Il conducente di un'automobile, finito con lo schiantarsi su un albero a causa dellacoperta dal, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : ghiaccio sulla Il ghiaccio sulla strada provoca un incidente, arrivano i vigili del fuoco: mandate altri soccorsi Cominciamo col dire che nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite gravi. Il conducente di un'automobile, finito con lo schiantarsi su un albero a causa della strada coperta dal ghiaccio, ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati dopo pochi minuti. L'asfalto, tuttavia, ha tratto in inganno anche loro. Il mezzo si è rovesciato a pochi metri dal mezzo coinvolto nel primo ...

