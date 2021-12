Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan viene informata della morte dello zio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GF Vip 6 Un altro lutto colpisce uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, nella giornata di oggi è Miriana Trevisan a ricevere la triste notizia. L’ex velina è stata infatti messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante: è morto il suo zio. Tra le lacrime di sconforto, la Trevisan ha subito ricevuto un sostegno e un abbraccio da parte dei coinquilini, i quali le hanno mostrato tutta la loro vicinanza. Per la concorrente riaffiora così un 2021 decisamente nero per lei e la sua famiglia. Miriana quest’anno ha perso il padre per Covid; un lutto che l’ha molto segnata. Durante l’estate, inoltre, il delicato intervento, di cui lei stessa ha parlato nella casa: “Il 3 agosto mi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GF Vip 6 Un altro lutto colpisce uno dei concorrenti delVip 6. Dopo ladel nonno di Alessandro Basciano, nella giornata di oggi èa ricevere la triste notizia. L’ex velina è stata infatti messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante: è morto il suo zio. Tra le lacrime di sconforto, laha subito ricevuto un sostegno e un abbraccio da parte dei coinquilini, i quali le hanno mostrato tutta la loro vicinanza. Per la concorrente riaffiora così un 2021 decisamente nero per lei e la sua famiglia.quest’anno ha perso il padre per Covid; un lutto che l’ha molto segnata. Durante l’estate, inoltre, il delicato intervento, di cui lei stessa ha parlato nella casa: “Il 3 agosto mi ...

