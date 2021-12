Covid, via libera del Governo: niente quarantena col booster, super green pass per i trasporti e ristoranti all'aperto. (Di mercoledì 29 dicembre 2021) il Consiglio dei ministri appena concluso cambia le regole sulla per i vaccinati e sul e introduce il calmiere per le . Leggi anche > Covid, niente quarantena per i vaccinati con booster Cambiano le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) il Consiglio dei ministri appena concluso cambia le regole sulla per i vaccinati e sul e introduce il calmiere per le . Leggi anche >per i vaccinati conCambiano le ...

Advertising

petergomezblog : Covid, aggredito un farmacista a Perugia: cliente gli dà una testata perché sono finiti i tamponi auto-diagnostici… - rtl1025 : ?? Via la #quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con… - MediasetTgcom24 : Covid, via libera Cdm a dl su quarantene e Green pass #cdm - repubblica : RT @giusmo1: Covid, le nuove misure varate dal Cdm: Super Green Pass per bus e metro, niente quarantena per chi è vaccinato con booster, pr… - giomicera : RT @giusmo1: Covid, le nuove misure varate dal Cdm: Super Green Pass per bus e metro, niente quarantena per chi è vaccinato con booster, pr… -