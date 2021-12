Colombia, 2021 di violenza contro contadini, indigeni, attivisti (Di giovedì 30 dicembre 2021) È stato un altro anno di sangue per la Colombia. Secondo i dati dell’ultimo rapporto di Indepaz, l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace, tra l’1 gennaio e il 24 dicembre sono stati commessi 92 massacri, con un bilancio di 326 vittime, in maggioranza indigeni e contadini. Agghiacciante anche il numero di leader sociali assassinati: ben 168, tra cui 55 indigeni e 26 donne, per un totale di 1283 omicidi realizzati dall’Accordo di pace del 2016, di cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 dicembre 2021) È stato un altro anno di sangue per la. Secondo i dati dell’ultimo rapporto di Indepaz, l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace, tra l’1 gennaio e il 24 dicembre sono stati commessi 92 massacri, con un bilancio di 326 vittime, in maggioranza. Agghiacciante anche il numero di leader sociali assassinati: ben 168, tra cui 55e 26 donne, per un totale di 1283 omicidi realizzati dall’Accordo di pace del 2016, di cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

