Chi è Riccardo Nicoletti, il compagno di Francesca Ferragni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Francesca Ferragni, una delle sorelle della nota influencer Chiara, ha annunciato la sua prima gravidanza su Instagram: lo ha fatto con uno scatto dolcissimo insieme al compagno Riccardo Nicoletti, che ironicamente, a corredo della foto, ha scritto “Non solo panettoni”, per indicare il pancino (in realtà appena accennato) della dolce attesa. Chi è Riccardo Nicoletti Nato a Cremona – la stessa città d’origine della compagna – il 17 settembre 1981, Riccardo Nicoletti ha compiuto 40 anni da pochissimo. Appassionato di musica, è il chitarrista di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma si occupa anche di una società, la LPS Electronics, di cui è responsabile organizzativo. Sul suo profilo Instagram seguito da 131 mila ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021), una delle sorelle della nota influencer Chiara, ha annunciato la sua prima gravidanza su Instagram: lo ha fatto con uno scatto dolcissimo insieme al, che ironicamente, a corredo della foto, ha scritto “Non solo panettoni”, per indicare il pancino (in realtà appena accennato) della dolce attesa. Chi èNato a Cremona – la stessa città d’origine della compagna – il 17 settembre 1981,ha compiuto 40 anni da pochissimo. Appassionato di musica, è il chitarrista di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma si occupa anche di una società, la LPS Electronics, di cui è responsabile organizzativo. Sul suo profilo Instagram seguito da 131 mila ...

