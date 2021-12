Bilanci 2021: gli italiani preferiscono lo streaming alla tv e comprano sempre meno giornali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fine 2021, tempo di Bilanci. I dati Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) restituiscono una realtà ben delineata: fuga dalla tv generalista per approdare alle piattaforme streaming. In decisa crescita i dati relativi al traffico in rete – aumento netto determinato dalla pandemia -: nei primi nove mesi del 2021 il traffico medio giornaliero è aumentato del 21% rispetto al valore corrispondente nel 2020. Se si guarda al periodo pre-Covid si registra un aumento del 74,9% (con riferimento al dato gennaio-settembre 2019). Desolanti i dati relativi alla vendita dei quotidiani cartacei: rispetto ai primi nove mesi del 2020 si registra un calo del 6,5%, che diventa del 31,2% rispetto a gennaio-settembre 2017. LEGGI ANCHE >>> I 4 milioni ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fine, tempo di. I dati Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) restituiscono una realtà ben delineata: fuga dtv generalista per approdare alle piattaforme. In decisa crescita i dati relativi al traffico in rete – aumento netto determinato dpandemia -: nei primi nove mesi delil traffico medioero è aumentato del 21% rispetto al valore corrispondente nel 2020. Se si guarda al periodo pre-Covid si registra un aumento del 74,9% (con riferimento al dato gennaio-settembre 2019). Desolanti i dati relativivendita dei quotidiani cartacei: rispetto ai primi nove mesi del 2020 si registra un calo del 6,5%, che diventa del 31,2% rispetto a gennaio-settembre 2017. LEGGI ANCHE >>> I 4 milioni ...

