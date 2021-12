Barbano | la fuga di Insigne verso il Canada è una figuraccia per il Napoli e un errore per il capitano

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sul Corriere dello Sport, il vicedirettore, Alessandro, commenta l’offerta del Toronto ae la possibile partenza deldelper il. “In questa vicenda non ci sono vincitori. Quando un calciatore comedivorzia nel modo che sta per accadere, il primo sconfitto è il club. Perché si rende visibile che la fedeltà ai colori sociali non vale nulla e che il patto fiduciario tra società e atleti è inesistente anche per un campione che ha segnato un’epoca. È un danno morale, ma anche commerciale. Perché l’attaccamento alla maglia è un valore nell’impresa calcistica. È vero che è finito il tempo dei Rivera, degli Antognoni e perfino dei Totti, ma il divorzio di un trentenne all’apice della carriera, che non lascia per la Juve, per il Barça o per il ...