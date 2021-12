Serie C nella morsa del Covid: tre positivi nel Padova e due nel Gubbio (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovi casi di positività al Covid-19 nei club di Serie C. Per la precisione, tre giocatori del Padova sono risultati positivi all’ultimo tampone effettuato e sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario. I biancoscudati, a ogni modo, si alleneranno fino al 31 dicembre prima della pausa per Capodanno e verranno costantemente monitorati con altri test. Due casi invece nel gruppo squadra del Gubbio, non si tratta di giocatori e sono stati posti in quarantena. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovi casi dità al-19 nei club diC. Per la precisione, tre giocatori delsono risultatiall’ultimo tampone effettuato e sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario. I biancoscudati, a ogni modo, si alleneranno fino al 31 dicembre prima della pausa per Capodanno e verranno costantemente monitorati con altri test. Due casi invece nel gruppo squadra del, non si tratta di giocatori e sono stati posti in quarantena. SportFace.

