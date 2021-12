Salernitana, non c’è pace: altri due positivi, si allarga il focolaio (Di martedì 28 dicembre 2021) L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei. Non c’è pace per la Salernitana: altri due positivi nel gruppo squadra. Si continua dunque ad allargare il focolaio partito a poche ora dal match, poi rinviato, con l’Udinese. Considerato che i calciatori positivi sono 6, e che nell’ultimo report se ne indicavano 5, si può dedurre che ci sia stata anche una guarigione. L’epidemia continua a mordere, anche in Serie A. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli,due calciatori sono risultatial Covid-19. I calciatori risultatisono quindi al momento sei. Non c’èper laduenel gruppo squadra. Si continua dunque adre ilpartito a poche ora dal match, poi rinviato, con l’Udinese. Considerato che i calciatorisono 6, e che nell’ultimo report se ne indicavano 5, si può dedurre che ci sia stata anche una guarigione. L’epidemia continua a mordere, anche in Serie A. L'articolo ilNapolista.

