Quirinale: è ancora ‘asse’ Conte-Bettini, proposte alternative a Draghi al Colle (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Nello stesso giorno Giuseppe Conte e Goffredo Bettini escono con due proposte diverse per il futuro presidente della Repubblica ma univoche nell’indicare una soluzione alternativa a quella di Mario Draghi al Colle. Una sintonia che si rinnova tra l’ex-premier e uno dei suoi sostenitori più dichiarati nel Pd. Una doppia mossa che dà voce a quanti tra M5S e dem nutrono dubbi sul passaggio del premier da palazzo Chigi al Quirinale. L’uscita di Conte poi -che propone una figura femminile per il Colle- scuote il patto, siglato nei giorni scorsi, con Pd e Leu per un percorso comune in vista del voto sul presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Nello stesso giorno Giuseppee Goffredoescono con duediverse per il futuro presidente della Repubblica ma univoche nell’indicare una soluzione alternativa a quella di Marioal. Una sintonia che si rinnova tra l’ex-premier e uno dei suoi sostenitori più dichiarati nel Pd. Una doppia mossa che dà voce a quanti tra M5S e dem nutrono dubbi sul passaggio del premier da palazzo Chigi al. L’uscita dipoi -che propone una figura femminile per il- scuote il patto, siglato nei giorni scorsi, con Pd e Leu per un percorso comune in vista del voto sul presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quirinale: è ancora ‘asse’ Conte-Bettini, proposte alternative a Draghi al Colle Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Nello stesso giorno Giuseppe Conte e Goffredo Bettini escono con due proposte diverse per il futuro presidente della Repubblica ma univoche nell’indicare una soluzione alte ...

