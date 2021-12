Napoli sul talento tedesco: fissato il prezzo (Di martedì 28 dicembre 2021) Il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma. Oltre ai colpi difensivi e ai nomi di Szalai, Sanchez e Gatti, gli azzurri stanno monitorando anche i possibili nomi per il centrocampo. Uno dei calciatori sul taccuino di Giuntoli è quello di Florian Neuhaus, mezzala classe ’97 del Borussia Monchengladbach. Calciomercato Napoli NeuhausCalciomercato Napoli, il prezzo di Neuhaus Florian Neuhaus è nel mirino del Napoli. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, gli azzurri stanno iniziando a fare sul serio per il tedesco. Non ha un ottimo rapporto con il tecnico Adi Hutter ma l’affare sembra complesso dal punto di vista economico. Il prezzo di Neuhaus – Il portale di mercato riferisce che Neuhaus ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro ma il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Il calciomercato delinizia a prendere forma. Oltre ai colpi difensivi e ai nomi di Szalai, Sanchez e Gatti, gli azzurri stanno monitorando anche i possibili nomi per il centrocampo. Uno dei calciatori sul taccuino di Giuntoli è quello di Florian Neuhaus, mezzala classe ’97 del Borussia Monchengladbach. CalciomercatoNeuhausCalciomercato, ildi Neuhaus Florian Neuhaus è nel mirino del. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, gli azzurri stanno iniziando a fare sul serio per il. Non ha un ottimo rapporto con il tecnico Adi Hutter ma l’affare sembra complesso dal punto di vista economico. Ildi Neuhaus – Il portale di mercato riferisce che Neuhaus ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro ma il ...

