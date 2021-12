Advertising

rep_firenze : Mercafir, promossa l’idea di Nardella del polo logistico che ferma i tir a Novoli [aggiornamento delle 06:02]… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercafir promossa

La Repubblica Firenze.it

Con al centro anche l'aspetto della sostenibilità ambientale: "può diventare un hub da cui partono le merci per tutta l'area metropolitana. Possiamo fare lì una piattaforma per piccoli mezzi ...Con al centro anche l'aspetto della sostenibilità ambientale: "può diventare un hub da cui partono le merci per tutta l'area metropolitana. Possiamo fare lì una piattaforma per piccoli mezzi ...