Madre e figlia trovate morte in casa: si erano "autorecluse"

La Madre 71enne è morta per un malore, la figlia di 48anni si è suicidata. Le due donne vivevano da "autorecluse" in un appartamento di Sesto San Giovanni. Il racconto degli ultimi giorni in un diario

