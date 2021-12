Il mondo a più velocità che esce dalla pandemia (Di martedì 28 dicembre 2021) Il livello economico è tornato a livelli pre-pandemia, anzi: li ha superati. Se si guarda all’insieme, c’è da sorridere. Come sottolinea questo articolo dell’Economist, considerando i 38 Paesi Ocse più ricchi si vede che il “rimbalzo” non solo c’è stato, ma è adato meglio del previsto. Gli economisti stessi ne sono rimasti sorpresi. Alcuni indicatori suggeriscono un certo ottimismo: la disoccupazione, a livello medio, è al 5,7% (in linea con quella del Dopoguerra). E il reddito aggregato per famiglia, tenendo conto dell’inflazione, è oltre i livelli pre-crisi. Questo, come si diceva, se si guarda all’insieme. Il problema è che, se si guarda Paese per Paese ci sono differenze e discrepanze sempre più marcate. Per dirla con il magazine britannico, la pandemia ha creato vincitori e vinti. Il risultato è un mondo a due ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) Il livello economico è tornato a livelli pre-, anzi: li ha superati. Se si guarda all’insieme, c’è da sorridere. Come sottolinea questo articolo dell’Economist, considerando i 38 Paesi Ocse più ricchi si vede che il “rimbalzo” non solo c’è stato, ma è adato meglio del previsto. Gli economisti stessi ne sono rimasti sorpresi. Alcuni indicatori suggeriscono un certo ottimismo: la disoccupazione, a livello medio, è al 5,7% (in linea con quella del Dopoguerra). E il reddito aggregato per famiglia, tenendo conto dell’inflazione, è oltre i livelli pre-crisi. Questo, come si diceva, se si guarda all’insieme. Il problema è che, se si guarda Paese per Paese ci sono differenze e discrepanze sempre più marcate. Per dirla con il magazine britannico, laha creato vincitori e vinti. Il risultato è una due ...

