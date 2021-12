Doppio trapianto fegato e polmoni, intervento salvavita per 16enne (Di martedì 28 dicembre 2021) A Napoli la sua famiglia lo ha festeggiato con i fuochi d’artificio: è tornato a casa per Natale il ragazzo di 16 anni, malato di fibrosi cistica, che nello scorso ottobre è stato sottoposto nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a un Doppio trapianto di fegato e polmoni. La malattia, che colpisce i polmoni, a lui ha toccato altri organi come il fegato e il pancreas. E quando la patologia si aggrava, il trapianto di uno o più organi coinvolti è l’unica cura possibile. Le condizioni del ragazzo erano davvero critiche quando si è reso disponibile un donatore idoneo al prelievo dei polmoni e del fegato. E’ il primo trapianto combinato di polmoni e fegato eseguito interamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) A Napoli la sua famiglia lo ha festeggiato con i fuochi d’artificio: è tornato a casa per Natale il ragazzo di 16 anni, malato di fibrosi cistica, che nello scorso ottobre è stato sottoposto nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a undi. La malattia, che colpisce i, a lui ha toccato altri organi come ile il pancreas. E quando la patologia si aggrava, ildi uno o più organi coinvolti è l’unica cura possibile. Le condizioni del ragazzo erano davvero critiche quando si è reso disponibile un donatore idoneo al prelievo deie del. E’ il primocombinato dieseguito interamente ...

