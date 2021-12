“Di questo passo dobbiamo aspettarcelo”. Covid Italia, la previsione di Fabrizio Pregliasco per Capodanno (Di martedì 28 dicembre 2021) Intervistato da Il Giornale il virologo Fabrizio Pregliasco fa il punto su pandemia e ricorso massiccio ai tamponi durante le feste di Natale. “Se da un lato è vero che le indicazioni del mondo scientifico erano ‘se hai un parente fragile, prima di Natale fai un tampone’, si sono tradotte in uso esagerato del ricorso al test. Con il risultato che i meccanismi di tracciamento sono andati in crisi e la situazione sta diventando allarmante”. Poi Fabrizio Pregliasco parla degli effetti di omicron. “I vaccinati stanno sostanzialmente bene, se si contagiano sono asintomatici, ma il rischio con questi positivi è che ci troveremo a breve tutti in quarantena. Per i vaccinati però si potrebbero modificare le regole dell’isolamento, eliminando il tampone di fine quarantena per esempio”. “Dopo il tampone di Natale – dice ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Intervistato da Il Giornale il virologofa il punto su pandemia e ricorso massiccio ai tamponi durante le feste di Natale. “Se da un lato è vero che le indicazioni del mondo scientifico erano ‘se hai un parente fragile, prima di Natale fai un tampone’, si sono tradotte in uso esagerato del ricorso al test. Con il risultato che i meccanismi di tracciamento sono andati in crisi e la situazione sta diventando allarmante”. Poiparla degli effetti di omicron. “I vaccinati stanno sostanzialmente bene, se si contagiano sono asintomatici, ma il rischio con questi positivi è che ci troveremo a breve tutti in quarantena. Per i vaccinati però si potrebbero modificare le regole dell’isolamento, eliminando il tampone di fine quarantena per esempio”. “Dopo il tampone di Natale – dice ancora ...

