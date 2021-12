Cristiano Carrus | svolta nel cda della Popolare di Bari

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il consiglio di amministrazione di Bancadi(BPB), presieduto da Gianni De Gennaro, ha cooptato e nominatocome nuovo amministratore delegato con efficacia dal 22 dicembre. Lo comunica in una nota la banca assorbita, dopo il salvataggio, da Mediocredito Centrale (istituto bancario partecipato al 100% da Invitalia)., di origini venete, ha una esperienza professionale quarantennale, di cui gli ultimi venti in posizioni apicali all’interno dei primari istituti bancari del Paese. Il nuovo a.d. era stato nominato chief financial officer di Bancadia febbraio 2020, in piena gestione commissariale, per poi ricoprire il ruolo di chief business officer da ottobre dello scorso anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.