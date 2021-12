Contagi e quarantene svuotano gli ospedali. Da medici e infermieri (Di martedì 28 dicembre 2021) “C’è una situazione di grave disagio per gli infermieri che lavorano nelle strutture ospedaliere. I colleghi non sono in grado di garantire la quotidianità della loro attività professionale e lavorano in condizioni pietose. Sono considerati carne da macello”. A lanciare l’allarme è il presidente del sindacato infermieri Nursing Up, Antonio De Palma, che ad Huffpost racconta le difficoltà di un settore messo a dura prova dall’emergenza pandemica. Nelle ultime settimane, infatti, sono cresciuti vertiginosamente i Contagi da Covid-19 degli operatori sanitari: 6618 solo negli ultimi 30 giorni. Numeri almeno da triplicare (nella migliore delle ipotesi) se si considerano i colleghi costretti alla quarantena (anche se vaccinati e senza sintomi) perché contatti diretti da positivi. Tra sanitari infettati costretti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) “C’è una situazione di grave disagio per gliche lavorano nelle struttureere. I colleghi non sono in grado di garantire la quotidianità della loro attività professionale e lavorano in condizioni pietose. Sono considerati carne da macello”. A lanciare l’allarme è il presidente del sindacatoNursing Up, Antonio De Palma, che ad Huffpost racconta le difficoltà di un settore messo a dura prova dall’emergenza pandemica. Nelle ultime settimane, infatti, sono cresciuti vertiginosamente ida Covid-19 degli operatori sanitari: 6618 solo negli ultimi 30 giorni. Numeri almeno da triplicare (nella migliore delle ipotesi) se si considerano i colleghi costretti alla quarantena (anche se vaccinati e senza sintomi) perché contatti diretti da positivi. Tra sanitari infettati costretti ...

