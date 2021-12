Calciomercato Milan – Rinnovi Theo, Bennacer e Leao: frenata, ma … (Di martedì 28 dicembre 2021) Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao non hanno ancora rinnovato il loro contratto con il Milan. L'attuale scadenza è fissata al 2024 Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021)Hernández, Ismaële Rafaelnon hanno ancora rinnovato il loro contratto con il. L'attuale scadenza è fissata al 2024

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - calciomercatoit : ??#Lazio, attenta: i tifosi vogliono #MilinkovicSavic alla #Juventus! - yassine01937035 : RT @cmdotcom: Barak può lasciare il Verona: idea per il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Zaccardo: 'Milan, da Bakayoko ci si aspetta qualcosa in più' Commenta per primo Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Cristian Zaccardo ha commentato così l'avvio di stagione di Sandro Tonali: È sicuramente cresciuto tantissimo Tonali rispetto allo ...

Tutti pazzi per Muriel: in quota Milan favorito, Inter e Juventus le alternative Secondo i betting analyst è il Milan il favorito, tanto che un possibile approdo in rossonero del talento di Santo Tomas vale infatti 4 volte la posta,. Anche la Juventus , da tempo alle prese con il ...

Calciomercato Milan, Insigne lascia l’Italia: ingaggio faraonico MilanLive.it Biglietti Inter-Liverpool: quando escono e dove acquistarli? Biglietti Inter-Liverpool: quando escono e dove acquistarli? Tutte le informazioni per il match valido per gli ottavi di finale d'andata di Champions League.

Calciomercato Milan, Conte fa sul serio: arriva già a gennaio! Il calciomercato del Milan può vedere una svolta inattesa per gennaio: asse con il Tottenham, Conte ha già deciso.

Commenta per primo Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Cristian Zaccardo ha commentato così l'avvio di stagione di Sandro Tonali: È sicuramente cresciuto tantissimo Tonali rispetto allo ...Secondo i betting analyst è ilil favorito, tanto che un possibile approdo in rossonero del talento di Santo Tomas vale infatti 4 volte la posta,. Anche la Juventus , da tempo alle prese con il ...Biglietti Inter-Liverpool: quando escono e dove acquistarli? Tutte le informazioni per il match valido per gli ottavi di finale d'andata di Champions League.Il calciomercato del Milan può vedere una svolta inattesa per gennaio: asse con il Tottenham, Conte ha già deciso.