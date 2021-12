Calcio: corte d'appello, ridotta da 4 a 2 punti la penalizzazione del Foggia (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - La corte Federale d'appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il reclamo del Foggia (Girone C di Serie C), riducendo da 4 a 2 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club pugliese era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - LaFederale d'a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il reclamo del(Girone C di Serie C), riducendo da 4 a 2lain classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club pugliese era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.

