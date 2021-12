Basket: la Reale Mutua Torino annuncia altre quattro positività al Covid-19 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ci sono altri quattro positività tra i membri del gruppo squadra della Reale Mutua Basket Torino. A comunicarlo è lo stesso club. Il ciclo di tamponi molecolari era stato effettuato nella giornata di ieri. In via precauzionale sono stati sospesi gli allenamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ci sono altritra i membri del gruppo squadra della. A comunicarlo è lo stesso club. Il ciclo di tamponi molecolari era stato effettuato nella giornata di ieri. In via precauzionale sono stati sospesi gli allenamenti. SportFace.

