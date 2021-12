Al MySeacret Restaurant va in scena il Cenone di Capodanno

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il menu didi, il nuovo ristorante di via Chiatamone tra arte, design e buona cucina, è affidato allo chef Antonio Passariello, mentre il maitre è Christian Moreno. Il costo della cena, accompagnata a tutto pasto dallo Champagne Pierre Gobillard, è di 250 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria. Il menu prevede Ostrica con mela verde, tabasco verde e sedano ghiaccio, caviale; baccala in olio cottura, crema di papaccelle, sponge di olive nere, frutto del cappero; bottoni ripieni di gamberi rossi e puntarelle; spaghetti con polpo alla luciana; ricciola scottata con scarola ripiena; calamaro ‘mbuttunato con salsa e polvere di peperone. Fireworks a fine serata. Per ulteriori info: www.napoli.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.