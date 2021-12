Ace Cube 2021 | Cobolli sorpresa maschile | Santopadre miglior coach Pigato trionfa tra gli under 19

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia tornano per la decima edizione gli Ace; i premi della stagionerelativi al tennis italiano, assegnati da Spaziotennis.com e Sportface.it. A scegliere i vincitori è stata una giuria di oltre 90 votanti tra, ex giocatori, scrittori, giornalisti, preparatori atletici ed agenti. Dominio di Flavio, il quale è stato eletto come ‘’, mentre l’omonimo premio per la categoria femminile lo porta a casa Lucia Bronzetti, protagonista di un salto di qualità importante. Lorenzo Musetti e Lisasono i19, mentre Vincenzosi riconfermaATP per la terza edizione ...

Spaziotennis.com e Sportface.it presentano le nomination per la decima edizione degli "" , i riconoscimenti assegnati alle promesse e alle sorprese del tennis italiano. Nel 2020 , stagione condizionata dalla pandemia, Alessandro Nizegorodcew, direttore di Sportface e Spazio