Vieri attacca | La Juve? Una grande delusione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vieri attacca

è poi entrato nello specifico parlando di Milan e Inter che stanno facendo un ottimo campionato: "Il Milan può arrivare in fondo, ne sono sicuro. Lo ha dimostrato anche a Empoli, vincendo su un ......e dice 'Conte ha indirizzato l'Inter, ha dato mentalità e certezze. Ma con Inzaghi la squadra interpreta le giocate ed è più imprevedibile . Questa squadra è veramente completa:in modo ...In merito alla corsa scudetto, l'ex rossonero Christian Vieri ha dichiarato al Corriere della Sera: "Dietro non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Se il ...Vieri è rimasto deluso dalla Juventus: "Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre i bianconeri sono sempre molto indietro e offrono un calcio sterile, fermo" ...