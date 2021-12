Una Vita Anticipazioni 28 dicembre 2021: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo, ma lei deciderà di prendersi più tempo per conoscerlo meglio. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo ledella Puntata di Unain onda il 28su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano cherà addi sposarlo, ma lei deciderà di prendersi più tempo per conoscerlo meglio.

