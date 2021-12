Trapani | trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice “Picchiato a morte” Si indaga per omicidio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ildi Salvatore Martino,di 37 anni, è statonel tardo pomeriggio di domenica 26 dicembredi contrada Pegno fuori, provincia di. L’viveva in alloggi di fortuna e, secondo le testate locali, aveva avuto problemi di tossicodipendenza che avevano aggravato quelli economici. Gli inquirenti credono che sia stato pestato fino allae il comando provinciale dei carabinieri distando perdai militari, ilè stato portato in caserma per accertare la causa della. Sul corpo dell’, i medici dell’Arma hanno rinvenuto i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trapani trovato

... 37 anni, il cui corpo senza vita statoieri pomeriggio in contrada Pegno nel territorio di Erice , in provincia di. La pista seguita è di omicidio, secondo le prime informazioni ...Sul posto, fino a tarda sera, i carabinieri del Norm che stanno indagando, su quello che sembra essere un omicidio, coordinati dalla procura diProseguono le indagini per far luce sulla morte di Salvatore Martino, 37 anni, trovato cadavere ieri sera nelle campagne di Erice (TRAPANI). Il corpo senza vita dell’uomo, che si trova in un alloggio ...Picchiato a morte e poi abbandonato nella struttura fatiscente in cui viveva nel Trapanese: secondo i carabinieri di Trapani, Salvatore Martino ...