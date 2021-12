Salernitana, nessun passivo nel bilancio. Smentite alcune voci (Di lunedì 27 dicembre 2021) SALERNO – Attività, passività ed utile d’esercizio. Sono queste le tre voci essenziali, quelle riassuntive, che compongono il bilancio di una società. Prese singolarmente non valgono granchè, mentre insieme testimoniano la produttività di un’azienda durante l’anno contabile. Ragion per cui le notizie circolate ieri non sono tali (ieri è arrivata la smentita del club granata che ha anche preannunciato azioni legali) bensì solo una parte del bilancio che ha prodotto la Salernitana. Le passività, sommate alle attività, danno l’utile d’esercizio. Insomma nessun passivo di 40 milioni di euro. Dati che non sono ancora disponibili ma va detto, però, che i conti della società granata sono disponibili nella famosa Data Room creata dal Trust Salernitana 2021. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 dicembre 2021) SALERNO – Attività, passività ed utile d’esercizio. Sono queste le treessenziali, quelle riassuntive, che compongono ildi una società. Prese singolarmente non valgono granchè, mentre insieme testimoniano la produttività di un’azienda durante l’anno contabile. Ragion per cui le notizie circolate ieri non sono tali (ieri è arrivata la smentita del club granata che ha anche preannunciato azioni legali) bensì solo una parte delche ha prodotto la. Le passività, sommate alle attività, danno l’utile d’esercizio. Insommadi 40 milioni di euro. Dati che non sono ancora disponibili ma va detto, però, che i conti della società granata sono disponibili nella famosa Data Room creata dal Trust2021. Il ...

