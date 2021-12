PSG, Rafinha in Spagna per visite e firma con la Real Sociedad (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Paris Saint Germain ha trovato l’accordo per la cessione in prestito di Rafinha al Real Sociedad: il calciatore è già in Spagna per visite e firma Il Paris Saint Germain ha completato la cessione di Rafinha al Real Sociedad. Il calciatore è già in Spagna per visite e firma e inizierà la sua nuova avventura in Spagna. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista ex Inter e Barcellona, avrebbe accettato di trasferirsi in prestito secco senza opzioni di riscatto. Dunque Rafinha a giugno tornerà in Francia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Paris Saint Germain ha trovato l’accordo per la cessione in prestito dial: il calciatore è già inperIl Paris Saint Germain ha completato la cessione dial. Il calciatore è già inpere inizierà la sua nuova avventura in. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista ex Inter e Barcellona, avrebbe accettato di trasferirsi in prestito secco senza opzioni di riscatto. Dunquea giugno tornerà in Francia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

