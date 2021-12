Nina Moric accusa Belen Rodriguez di aver baciato suo figlio Carlos Maria | ma lui smentisce duramente

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il weekend di festa sembra essere stato particolarmente turbolento per. Le due ex di Fabrizio Corona sono state protagoniste di uno scontro esploso sui social, tramite i quali la modella croata ha mosso pesanti accuse nei confronti della showgirl argentina. Le colpe attribuite riguarderebbero un episodio che includerebbe ildellae dell’ex “re dei paparazzi”,disuoIl giorno di Natale,ha pubblicato alcune storie ...

Le festività natalizie hanno subito un bello scossone a causa delle dichiarazioni social della mamma di Carlos,, su quanto sarebbe accaduto al figlio durante una ...Carlos Maria, il figlio die Fabrizio Corona accusa Belen Qualche ora fa, Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona eha accusato in modo pesante Belen di averlo baciato salvo ...Dopo le accuse di Nina Moric a Belén Rodriguez riguardanti il figlio Carlos Maria, è arrivata la reazione di Fabrizio Corona, ex marito della modella ...