Ultime Notizie dalla rete : Lewa Mbappé Lewa e Mbappé hanno le idee chiare: 'Sì alla Var, no al Mondiale ogni due anni' Insieme sul palco di Globe Soccer per un sì convinto alla Var e un chiaro no al Mondiale biennale. Robert Lewandowski e Kylian Mbappé hanno aperto i lavori dell'evento calcistico più atteso a Dubai. L'attaccante del Bayern e quello del Psg hanno ripercorso la loro carriera indicando le loro ambizioni.

