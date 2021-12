Le vacanze di Messi? In discoteca a ballare la cumbia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Leo Messi sta trascorrendo in Argentina le vacanze natalizie. Eccolo ballare la cumbia in discoteca. Il 9 gennaio il suo Psg riprenderà la Ligue 1 affrontando il Lione Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Leosta trascorrendo in Argentina lenatalizie. Eccololain. Il 9 gennaio il suo Psg riprenderà la Ligue 1 affrontando il Lione

Le vacanze di Messi? In discoteca a ballare la cumbia Leo Messi sta trascorrendo in Argentina le vacanze natalizie. Eccolo ballare la cumbia in discoteca. Il 9 gennaio il suo Psg riprenderà la Ligue 1 affrontando il Lione

Messi scatenato: poga al ritmo di 'Sabalé' dei Los Palmeras tempo di vacanze anche per i calciatori. C'è chi ha deciso di andare al caldo e chi di tornare in patria. Lionel Messi, dopo aver chiuso la prima parte di stagione con il Psg, si è preso un momento di relax ...

Messi scatenato: poga al ritmo di "Sabalé" dei Los Palmeras Il fuoriclasse argentino del Psg è stato ripreso mentre ballava insieme agli amici e alla moglie Antonella Roccuzzo durante una festa ...

