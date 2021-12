La pandemia dietro all'arrivo degli alieni? "Secondo gli esperti...": Ufo e Covid, una teoria pazzesca (Di lunedì 27 dicembre 2021) In Irlanda del Nord è stato registrato un fenomeno piuttosto curioso nel corso del 2021. Questo che sta volgendo a termine è infatti stato l'anno con più segnalazioni riconducibili a Ufo e alieni: sono state ben otto quelle ritenute attendibili, a partire da quella del 17 gennaio scorso, riguardante l'avvistamento di un'astronave e luce lampeggianti nell'area di Downpatrick. Per qualche mese non sono arrivate più notizie in questo senso, ma a maggio sono state addirittura due le segnalazioni arrivate alla polizia: alcune luci bianche avvistate dopo il passaggio di un elicottero nell'area di Magheberry e uno strano disco che volava nel cielo a Slemish, nella contea di Antrim. Poi durante l'estate, più precisamente a luglio, in una casa di Newtownabbey sono state segnalate “strane immagini” su CCTV, mentre nella zona di Saintfield è stato scoperto un oggetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) In Irlanda del Nord è stato registrato un fenomeno piuttosto curioso nel corso del 2021. Questo che sta volgendo a termine è infatti stato l'anno con più segnalazioni riconducibili a Ufo e: sono state ben otto quelle ritenute attendibili, a partire da quella del 17 gennaio scorso, riguardante l'avvistamento di un'astronave e luce lampeggianti nell'area di Downpatrick. Per qualche mese non sono arrivate più notizie in questo senso, ma a maggio sono state addirittura due le segnalazioni arrivate alla polizia: alcune luci bianche avvistate dopo il passaggio di un elicottero nell'area di Magheberry e uno strano disco che volava nel cielo a Slemish, nella contea di Antrim. Poi durante l'estate, più precisamente a luglio, in una casa di Newtownabbey sono state segnalate “strane immagini” su CCTV, mentre nella zona di Saintfield è stato scoperto un oggetto a ...

